Гончарук поговорить з прем’єр-міністром Польщі щодо дозволів для українських перевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На цьому тижні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук буде говорити з прем’єр міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо дозволів для українських перевізників, передає кореспондент УНН.
"В кінці минулого року домовилися між собою Україна і Польща таким чином, що цих дозволів для наших українських перевізників не вистачає. Зараз підходить той час, що дозволи, які нам будуть видані, закінчуються. Я на цьому тижні маю говорити телефоном з прем’єр-міністром Польщі, щоб ця ситуація вирішилася", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо, що Польща планує скоротити кількість дозволів для українських перевізників.
Ситуація з дозволами Республіки Польща на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень і досі залишається складною.
У серпні цього року президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв обговорити проблему транспортних ліцензій українським перевізникам з профільними міністрами польського уряду.