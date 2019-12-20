Гончарук назвал обстоятельства, при которых бюджет недополучает средства

"Я хочу прежде всего обратиться к фракции "Слуга народа". Друзья не ведитесь на провокации, нам достался очень сложный Бюджет, вообще закрывать год с чужим Бюджетом - это тяжело. Это нужно осознавать", - говорится в сообщении.

Гончарук отметил, что Бюджет потерял 9 млрд из-за принятия нормы к закону.

"Просто приведу вам один понятный пример. Люди в прошлом году приняли Бюджет, зафиксировали сумму доходов, а затем после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения, от растаможивания компоненты для зеленой энергетики. Таким образом, мы потеряли 9 млрд. То есть в бюджете это есть, а денег реально нет. И по таким позициям мы можем проходиться довольно долго", - добавил он.

Премьер-министр отметил, что на бюджет влияет и курс гривны.

"Второй компонент, который здесь влияет безусловно - это курс гривны. Курс гривны - это показатель, за который ответственен Национальный банк Украины, могут долго рассказывать почему так происходит, какие предпосылки. Скажу лишь то, что это негативно влияет на государственный бюджет, и конечно , мы недополучаем средства. Третье - это конъюнктура цен на электроносители. В Бюджете были заложены деньги от налогообложения, в том числе газа. Посмотрите сколько он стоил на момент, когда Бюджет планировался, и на момент, сколько он стоит сейчас. И так далее, и тому подобное ", - подсумировал Гончарук.

Напомним, Бюджет-2019 в ноябре недополучил более 19% доходов.