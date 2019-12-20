Гончарук назвав обставини, за яких Бюджет недотримує кошти

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук навів приклади, через які відбувається дефіцит Бюджету. Також він звернувся до партії "Слуга народу" та закликав не вестися на провокації. Про це він розповів під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.