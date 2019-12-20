Гончарук назвав обставини, за яких Бюджет недотримує кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук навів приклади, через які відбувається дефіцит Бюджету. Також він звернувся до партії "Слуга народу" та закликав не вестися на провокації. Про це він розповів під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
"Я хочу перш за все звернутися до фракції "Слуга народу". Друзі не ведіться на провокації, нам дістався дуже складний Бюджет, взагалі закривати рік з чужим Бюджетом – це важко. Це потрібно усвідомлювати", - сказано у повідомленні.
Гончарук наголосив, що Бюджет втратив 9 млрд через прийняття норму до закону.
"Просто наведу вам один зрозумілий приклад. Люди в минулому році прийняли бюджет, зафіксували суму доходів, а потім після цього прийняли лобістську норму про те, щоб звільнити від оподаткування, від розмитнення компоненти для зеленої енергетики. Таким чином, ми втратили 9 млрд. Тобто в бюджеті це є, а грошей реально немає. І по таких позиціях ми можемо проходитися досить довго", - додав він.
Прем’єр-міністр зазначив, що на Бюджет впливає й курс гривні.
"Другий компонент, який тут впливає безумовно – це курс гривні. Курс гривні – це показник, за який відповідальний Національний банк України, можуть довго розказувати чому так відбувається, які передумови. Скажу лише те, що це негативно впливає на державний Бюджет, і звичайно, ми недоотримаємо кошти. Третє – це кон'юнктура цін на електроносії. В Бюджеті були закладені гроші від оподаткування, в тому числі газу. Подивіться скільки він коштував на момент, коли Бюджет планувався, і на момент, скільки він коштує зараз. І так далі, і тому подібне", - підсумував Гончарук.
Нагадаємо, Бюджет-2019 у листопаді недоотримав понад 19% доходів.