Гончарук: в земельную реформу могут быть внесены некоторые изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В земельную реформу могут быть внесены некоторые изменения. Об этом сегодня после конференции, посвященной земельной реформе, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
“Проект закона, конечно, мы еще предоставим. Многие еще дискуссий по отдельным юридическим моментам и нюансам, еще какие-то изменения могут быть внесены”, — сказал Гончарук.
Напомним, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.