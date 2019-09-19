Гончарук: в земельную реформу могут быть внесены некоторые изменения

“Проект закона, конечно, мы еще предоставим. Многие еще дискуссий по отдельным юридическим моментам и нюансам, еще какие-то изменения могут быть внесены”, — сказал Гончарук.

Напомним, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.