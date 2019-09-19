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Гончарук: до земельної реформи можуть бути внесені деякі зміни

Гончарук: до земельної реформи можуть бути внесені деякі зміни

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. До земельної реформи можуть бути внесені деякі зміни. Про це сьогодні після конференції, присвяченій земельній реформі, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

“Проект закону, звичайно, ми ще надамо. Багато ще є дискусій щодо окремих юридичних моментів і нюансів, ще якісь зміни можуть бути внесені”, — сказав Гончарук.

Нагадаємо, ринок землі в Україні відкриють з 1 жовтня 2020 року.

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