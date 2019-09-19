Гончарук: до земельної реформи можуть бути внесені деякі зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. До земельної реформи можуть бути внесені деякі зміни. Про це сьогодні після конференції, присвяченій земельній реформі, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Проект закону, звичайно, ми ще надамо. Багато ще є дискусій щодо окремих юридичних моментів і нюансів, ще якісь зміни можуть бути внесені”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, ринок землі в Україні відкриють з 1 жовтня 2020 року.