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Гончарук анонсировал хорошие новости из Давоса

Киев • УНН

 • 33277 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал, что они вернутся с Давоса с хорошими новостями. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Гончарук анонсировал хорошие новости из Давоса

"22 и 23 января с рабочей поездкой в Давосе. Планирую ряд важных двусторонних встреч с международным бизнесом по объектам для инвестиций и условий, которые создает наше правительство, чтобы обеспечить в Украине качественную бизнес-среду ... И спойлер - с Давоса вернемся с хорошими новостями", - написал Алексей Гончарук.

Он отметил, что планирует встречу иностранными партнерами, в частности, с премьер-министром Финляндии Санни Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти.

Напомним, в правительстве обнародовали программу визита Гончарука в Давос.

Как сообщал УНН, от Украины в Давос поедет достаточно много представителей. Так кроме Зеленского, нашу страну представят Премьер-министр Алексей Гончарук, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.

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