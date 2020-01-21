Гончарук анонсував хороші новини з Давосу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав, що вони повернуться із Давосу з хорошими новинами. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“22 та 23 січня з робочою поїздкою в Давосі. Планую низку важливих двосторонніх зустрічей з міжнародним бізнесом щодо об’єктів для інвестицій та умов, які створює наш Уряд, аби забезпечити в Україні якісне бізнес-середовище... І спойлер — із Давосу повернемося з хорошими новинами”, — написав Олексій Гончарук.
Він зазначив, що планує зустріч іноземними партнерами, зокрема, з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті.
Нагадаємо, в уряді оприлюднили програму візиту Гончарука у Давос.
Як повідомляв УНН, від України в Давос поїде досить багато представників. Так крім Зеленського, нашу країну представлять Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції “Слуга народу” в ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький.