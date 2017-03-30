Председателя РДА на Волыни задержали на взятке в 2 тыс. долларов – А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На взятке в две тысячи долларов задержан председатель Любомльской районной государственной администрации Николай Пархомук. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
“Глава районной администрации Волынской области задержан на взятке... Несколько минут назад на взятке в 2 тысячи долларов США его задержали оперативники Управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции совместно с областной прокуратурой при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры”, — написал А.Аваков.
По словам, министра, глава РДА получил взятку в 2 тыс. долл. за выделение 16 га земли в аренду сроком на 10 лет. При этом сума арендной платы, по данным А.Авакова, уменьшалась в несколько раз и выделялась за счет земель невостребованных долей (паев).
“Встречу назначили в кафе. Наверное, председатель Любомльской районной государственной администрации Волынской области собирался сразу и отметить сбор „урожая“... но... помешали сотрудники УЗЕ и прокуратуры”, — уточнил министр.
Он также добавил, что правоохранители проверяют причастность “торговца землей” к другим аналогичным фактам коррупционной деятельности.
Как сообщал УНН, на взятке в 75 тыс. грн задержан чиновник Одесской ОГА.