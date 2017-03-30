Голову РДА на Волині затримали на хабарі в 2 тис. доларів - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На хабарі у дві тисячі доларів затримано голову Любомльської районної державної адміністрації Миколу Пархомука. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“Голова районної адміністрації Волинської області затриманий на хабарі ... Кілька хвилин тому на хабарі в 2 тисячі доларів США його затримали оперативники Управління захисту економіки в Волинській області Нацполіціі спільно з обласною прокуратурою при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”, — написав А.Аваков.
За словами, міністра, голова РДА отримав хабар в 2 тис. дол. за виділення 16 га землі в оренду терміном на 10 років. При цьому сума орендної плати, за даними А.Авакова, зменшувалася в кілька разів і виділялася за рахунок земель невитребуваних часток (паїв).
“Зустріч призначили в кафе. Напевно, голова Любомльської районної державної адміністрації Волинської області збирався відразу і відзначити збір "урожаю" ... але ... завадили співробітники УЗЕ і прокуратури”, — уточнив міністр.
Він також додав, що правоохоронці перевіряють причетність “торговця землею” до інших аналогічних фактів корупційної діяльності.
Як повідомляв УНН, на хабарі в 75 тис. грн затримано чиновника Одеської ОДА.