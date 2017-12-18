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Председателя налогового комитета ВР пригласили на аграрное вече

Председателя налогового комитета ВР пригласили на аграрное вече

Киев  •  УНН

 • 12087 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Председателя налогового комитета Верховной Рады Нину Южанина пригласили на аграрное вече, которое состоится завтра в столице. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель ассоциации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков.

Он отметил, что каких-либо предложений от профильного Комитета ВР по урегулированию резонансной ситуации они не получали.

"Я не знаю с кем она ведет переговоры. Для того, чтобы что-то решать, нужно садиться за стол переговоров. А с кем там она договаривается, возможно с Веревским, мне не известно", - отметил Новиков.

Напомним, аграрии протестуют против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения экспортного НДС производителям сои, рапса и подсолнечника. Они обвиняют налоговый Комитет в лоббизме интересов компании "Кернел", в пользу которой было изменено законодательство страны.

Н.Южанина заявила о том, что аграриям предложен компромисс, который предусматривает восстановление возмещения НДС производителям подсолнечника и переносит отмены возмещения НДС производителям рапса и сои. Но аграрии компромисс отклонили.

"Завтра пройдет Всеукраинское аграрное вече. Мы приглашение и Южаниной прислали, пусть придет и объяснит, зачем она это делает. Никто не мешал им ранее сесть за стол переговоров", - сказал он.

Ранее УНН сообщал, что "Кернел" принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.

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