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Голову податкового Комітету ВР запросили на аграрне віче

Голову податкового Комітету ВР запросили на аграрне віче

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голову податкового Комітету Верховної Ради Ніну Южаніну запросили на аграрне віче, яке відбудеться завтра у столиці. Про це в коментарі УНН повідомив Голова асоціації “Аграрний союз України” Генадій Новіков.

Він зауважив, що будь-яких пропозицій від профільного Комітету ВР щодо врегулювання резонансної ситуації вони не отримували.

“Я не знаю з ким вона веде перемовини. Для того, щоб щось вирішувати, потрібно сідати за стіл переговорів. А з ким там вона домовляється, можливо з Веревським, мені не відомо”, — зазначив Г.Новіков.

Нагадаємо, аграрії протестують проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування експортного ПДВ виробникам сої, рапсу та соняшника. Вони звинувачують податковий Комітет у лобізмі інтересів компанії “Кернел”, на користь якої було змінено законодавство країни.

Н.Южаніна заявила про те, що аграріям запропоновано компроміс, який передбачає відновлення відшкодування ПДВ виробникам соняшника та відтерміновує скасування відшкодування ПДВ виробникам рапсу та сої. Але аграрії такий компроміс відхилили.

“Завтра пройде Всеукраїнське аграрне віче. Ми запрошення і Южаніній надіслали, хай прийде і пояснить, навіщо вона це робить. Ніхто не заважав їм раніше сісти за стіл переговорів”, — сказав він.

Раніше УНН повідомляв, що “Кернел” належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.

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