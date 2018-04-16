Главу одного из отделов Госэкоинспекции Сумской области отстранили от должности за взяточничество

"Коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры на решение Заречного районного суда г. Суми, которым стороне защиты было отказано в удовлетворении ходатайства об отстранении депутата Сумского областного совета от должности начальника отдела экологического и радиологического контроля Государственной экологической инспекции в Сумской области", - говорится в сообщении.

Так, сумскому депутату инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

"Подозревают чиновника в том, что он, занимая должность начальника отдела экологического и радиологического контроля в Госэкоинспекции, используя свое служебное положение, неоднократно требовал и получал от своего подчиненного неправомерную выгоду. Требования апелляционной жалобы прокурор обосновал тем, что лицо может оказывать давление на своих подчиненных, что будет препятствовать ведению объективного досудебного расследования. Сторона защиты возражали против удовлетворения апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.

Коллегия судей апелляционного суда приняла решение удовлетворить апелляционную жалобу прокурора и отстранить депутата от занимаемой должности в Госэкоинспекции, потому что "возможны риски того, что лицо, используя свое служебное положение, будет препятствовать ведению следствия".

Напомним, гендиректора ГП "Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн грн, отстранили от должности и отправили под домашний арест.