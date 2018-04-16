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Голову одного з відділів Держекоінспекції Сумщини відсторонили від посади за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Апеляційний суд Сумської області відсторонив депутата Сумської облради від посади начальника відділу екологічного та радіологічного контролю Держекоінспекції області. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію сайту Апеляційного суду Сумської області.

"Колегія суддів кримінальної палати Апеляційного суду Сумської області розглянула апеляційну скаргу прокуратури на ухвалу Зарічного районного суду м. Суми, якою стороні захисту було відмовлено у задоволенні клопотання про відсторонення депутата Сумської обласної ради від посади начальника відділу екологічного та радіологічного контролю Державної екологічної інспекції у Сумській області", – йдеться в повідомленні.

Так, сумському депутату інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

"Підозрюють посадовця в тому, що він, обіймаючи посаду начальника відділу екологічного та радіологічного контролю в Держекоінспекції, використовуючи своє службове становище, неодноразово вимагав та отримував від свого підлеглого неправомірну вигоду. Вимоги апеляційної скарги прокурор обґрунтовував тим, що особа може чинити тиск на своїх підлеглих, що перешкоджатиме веденню об’єктивного досудового розслідування. Сторона захисту заперечували проти задоволення апеляційної скарги", – зазначено в повідомленні.

Колегія суддів апеляційного суду прийняла рішення задовольнити апеляційну скаргу прокурора і відсторонити депутата від займаної посади в Держекоінспекції, тому що "можливі ризики того, що особа, використовуючи своє службове становище, перешкоджатиме веденню слідства".

Нагадаємо, гендиректора ДП "Укрвакцина", якого підозрюють у розтраті 1,5 млн грн, відсторонили від посади та відправили під домашній арешт.

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