Председателя нового Верховного Суда будут выбирать 30 ноября

Согласно повестке дня пленума, планируется, в частности, избрание председателя Верховного Суда, а также его заместителя.

Также на пленуме собираются утвердить регламент пленума суда, определить день для начала работы Верховного Суда и тому подобное.

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.

Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.

Законопроект, по сообщению АП, был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.