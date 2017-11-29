Председателя нового Верховного Суда будут выбирать 30 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Завтра состоится первое заседание пленума Верховного Суда, на котором планируют избрать председателя и заместителя председателя суда, передает УНН со ссылкой на сообщение Верховного Суда на странице в Facebook. За сообщением суда, в 10 часов 30 ноября в помещении Кловского дворца состоится первое заседание пленума Верховного Суда.
Согласно повестке дня пленума, планируется, в частности, избрание председателя Верховного Суда, а также его заместителя.
Также на пленуме собираются утвердить регламент пленума суда, определить день для начала работы Верховного Суда и тому подобное.
Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.
Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.
Законопроект, по сообщению АП, был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.