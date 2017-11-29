Председателя нового Верховного Суда будут выбирать 30 ноября

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 46642 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 28725 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 41256 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 53079 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108993 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113005 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 137187 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107234 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108677 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113298 просмотра

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Председателя нового Верховного Суда будут выбирать 30 ноября

Председателя нового Верховного Суда будут выбирать 30 ноября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Завтра состоится первое заседание пленума Верховного Суда, на котором планируют избрать председателя и заместителя председателя суда, передает УНН со ссылкой на сообщение Верховного Суда на странице в Facebook. За сообщением суда, в 10 часов 30 ноября в помещении Кловского дворца состоится первое заседание пленума Верховного Суда.

Согласно повестке дня пленума, планируется, в частности, избрание председателя Верховного Суда, а также его заместителя.

Также на пленуме собираются утвердить регламент пленума суда, определить день для начала работы Верховного Суда и тому подобное.

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.

Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.

Законопроект, по сообщению АП, был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.

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