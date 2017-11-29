Голову нового Верховного Суду обиратимуть 30 листопада

Згідно з порядком денним пленуму, планується, зокрема, обрання голови Верховного Суду, а також його заступника.

Також на пленумі збираються затвердити регламент пленуму суду, визначити день для початку роботи Верховного Суду тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.

Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.

Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.