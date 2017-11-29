Голову нового Верховного Суду обиратимуть 30 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Завтра відбудеться перше засідання пленуму Верховного Суду, на якому планують обрати голову та заступника голови суду, передає УНН з посиланням на повідомлення Верховного Суду на сторінці у Facebook. За повідомлення суду, о 10 годині 30 листопада у приміщенні Кловського палацу відбудеться перше засідання пленуму Верховного Суду.
Згідно з порядком денним пленуму, планується, зокрема, обрання голови Верховного Суду, а також його заступника.
Також на пленумі збираються затвердити регламент пленуму суду, визначити день для початку роботи Верховного Суду тощо.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.
Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.
Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.