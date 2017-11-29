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Голову нового Верховного Суду обиратимуть 30 листопада

Голову нового Верховного Суду обиратимуть 30 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Завтра відбудеться перше засідання пленуму Верховного Суду, на якому планують обрати голову та заступника голови суду, передає УНН з посиланням на повідомлення Верховного Суду на сторінці у Facebook. За повідомлення суду, о 10 годині 30 листопада у приміщенні Кловського палацу відбудеться перше засідання пленуму Верховного Суду.

Згідно з порядком денним пленуму, планується, зокрема, обрання голови Верховного Суду, а також його заступника.

Також на пленумі збираються затвердити регламент пленуму суду, визначити день для початку роботи Верховного Суду тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу

Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон

Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.

Українські Національні Новини

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