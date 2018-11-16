Председателя комиссии Минэнергоугля поймали на взятке в 275 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председателя комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины задержали на взятке 275 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"16.11.2018 года военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила и задокументировала факт получения Председателем комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины значительной суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Как отметили в Генпрокуратуре, установлено, что чиновник требовал и получил неправомерную выгоду в размере 275 тыс. грн от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью за перечисление на счет этого общества бюджетных средств в размере 1 млн 500 тыс. гривен за выполненные по договору работы.
Взяточник задержан в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины, денежные средства у задержанного изъяты.
В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Задержанному чиновнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, ходатайство в суд об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на изъятое имущество.
Напомним, руководитель управления государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) в Херсонской области, который сегодня был задержан при получении взятки в сумме 4,5 тыс. долл., меньше месяца назад был назначен на эту должность.