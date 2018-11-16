Голову комісії Міненерговугілля піймали на хабарі у 275 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голову комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України затриманий на хабарі 275 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“16.11.2018 року військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України викрито та задокументовано факт одержання Головою комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України значної суми неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Генпрокуратурі, встановлено, що посадовець вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 275 тис. грн від керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю за перерахування на рахунок цього товариства бюджетних коштів у розмірі 1 млн 500 тис. гривень за виконані згідно договору роботи.
Хабарника затримано у Києві в порядку ст. 208 КПК України, грошові кошти у затриманого вилучено.
На даний час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Затриманому посадовцю готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину, клопотання до суду про обрання відносно останнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відсторонення його від посади та накладення арешту на вилучене майно.
Нагадаємо, керівник управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Херсонській області, якого сьогодні було затримано на отриманні хабара у сумі 4,5 тис. дол., менше місяця тому був призначений на цю посаду.