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Голову комісії Міненерговугілля піймали на хабарі у 275 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голову комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України затриманий на хабарі 275 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“16.11.2018 року військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України викрито та задокументовано факт одержання Головою комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України значної суми неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генпрокуратурі, встановлено, що посадовець вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 275 тис. грн від керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю за перерахування на рахунок цього товариства бюджетних коштів у розмірі 1 млн 500 тис. гривень за виконані згідно договору роботи.

Хабарника затримано у Києві в порядку ст. 208 КПК України, грошові кошти у затриманого вилучено.

На даний час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Затриманому посадовцю готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину, клопотання до суду про обрання відносно останнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відсторонення його від посади та накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, керівник управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Херсонській області, якого сьогодні було затримано на отриманні хабара у сумі 4,5 тис. дол., менше місяця тому був призначений на цю посаду.

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