Керівник Херсонського ДАБІ менше місяця пропрацював і взяв хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Керівник управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Херсонській області, якого сьогодні було затримано на отриманні хабара у сумі 4,5 тис. дол., менше місяця тому був призначений на цю посаду. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної архітектурно-будівельної інспекції України, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, за рекомендацією Херсонської ОДА та за погодженням із представниками бізнесу було висунуто на посаду керівника територіального органу ДАБІ у Херсонській області Сергія Циклінського.
"25 жовтня його призначено на посаду начальника Управління Держархбудінспекції в Херсонській області за переведенням із Херсонської обласної державної адміністрації під гарантії порядності та прозорості роботи", - розповіли у відомстві.
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У ДАБІ заявили, що засуджують скоєний керівником територіального органу вчинок та висловили подяку Генеральній прокуратурі України і правоохоронним органам за проведену оперативну роботу та виявлення факту корупції.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання керівника управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Херсонській області Сергія Циклінського. Його зі спільниками спіймали на 4,5 тис. дол. хабара за погодження документації.