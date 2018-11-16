Руководитель Херсонского ГАСИ проработал меньше месяца и взял взятку

Как сообщили в пресс-службе, по рекомендации Херсонской ОГА и по согласованию с представителями бизнеса был выдвинут на должность руководителя территориального органа ГАСИ в Херсонской области Сергей Циклинский.



"25 октября был назначен на должность начальника Управления Госархстройинспекции в Херсонской области по переводу из Херсонской областной государственной администрации под гарантии порядочности и прозрачности работы", - рассказали в ведомстве.



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В ДАБИ заявили, что осуждают совершенный руководителем территориального органа поступок и выразили благодарность Генеральной прокуратуре Украины и правоохранительным органам за проведенную оперативную работу и выявления факта коррупции.



Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании руководителя управления государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Херсонской области Сергея Циклинского. Его с сообщниками поймали на 4,5 тыс. долл. взятки за согласование документации.