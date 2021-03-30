Главу Харьковского окружного админсуда будуть судить за взятку

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Обвинительный акт в отношении председателя Харьковского окружного административного суда, подозреваемой по делу о взятке, направлен в суд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

Цитата:

"30 марта 2021 года прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении председателя Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на передаче неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Детали

Чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По данным следствия, председатель Харьковского ОАС осуществляла давление на одного из судей этого же суда, чтобы тот принял решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Перед соответствующим судебным заседанием, 21 сентября 2020 года, чиновницу в момент передачи ею неправомерной выгоды разоблачили детективы Национального бюро совместно с CБУ и САП.

Дополнение

22 сентября 2020 года председателю суда сообщили о подозрении.

Досудебное расследование указанных фактов продолжалось с июля 2020-го по январь 2021 года.

Добавим, по данным портала Судебной власти Украины, Харьковский окружной административный суд возглавляет Ольга Панченко.

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