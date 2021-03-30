Голову Харківського окружного адмінсуду судитимуть через хабар

Цитата:

"30 березня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно голови Харківського окружного адміністративного суду, викритої на передачі неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.

Деталі

Посадовиця обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3 ст.369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За даними слідства, голова Харківського ОАС здійснювала тиск на одного з суддів цього ж суду, аби той ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Перед відповідним судовим засіданням, 21 вересня 2020 року, посадовицю у момент передачі нею неправомірної вигоди викрили детективи Національного бюро спільно з CБУ та САП.

Доповнення

22 вересня 2020 року голові суду повідомили про підозру.

Досудове розслідування вказаних фактів тривало з липня 2020 року до січня 2021 року.

Додамо, за даними порталу Судової влади України, Харківський окружний адміністративний суд очолює Ольга Панченко.