Голову Харківського окружного адмінсуду судитимуть через хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Обвинувальний акт стосовно голови Харківського окружного адміністративного суду, підозрюваної у справі про хабар, скеровано до суду. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАБУ.
Цитата:
"30 березня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно голови Харківського окружного адміністративного суду, викритої на передачі неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.
Деталі
Посадовиця обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3 ст.369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
За даними слідства, голова Харківського ОАС здійснювала тиск на одного з суддів цього ж суду, аби той ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Перед відповідним судовим засіданням, 21 вересня 2020 року, посадовицю у момент передачі нею неправомірної вигоди викрили детективи Національного бюро спільно з CБУ та САП.
Доповнення
22 вересня 2020 року голові суду повідомили про підозру.
Досудове розслідування вказаних фактів тривало з липня 2020 року до січня 2021 року.
Додамо, за даними порталу Судової влади України, Харківський окружний адміністративний суд очолює Ольга Панченко.