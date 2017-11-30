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Председателем нового Верховного Суда избрали Валентину Данишевскую

Председателем нового Верховного Суда избрали Валентину Данишевскую

Киев  •  УНН

 • 18014 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Председателем нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования, передает корреспондент УНН.

По итогам тайного голосования председатель счетной комиссии судья Николай Гимон сообщил, что на голосовании присутствовали 111 судей. Наибольшее количество голосов судей, а именно 67, набрала судья Валентина Данишевская.

"Ставлю на голосование вопрос о приняттии постановления пленума Верховного Суда о избрании председателя Верховного Суда. Избрать председателем Верховного Суда сроком на 4 года судью Верховного Суда Данишевскую Валентину Ивановну", - поставил на голосование вопрос о назначении председателем ВС Валентину Данишевскую председатель организационного комитета ВС Дмитрий Луспенык. За это решение проголосовало 97 судей.

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Всего на должность председателя Верховного Суда претендовало три судьи. Это судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валентина Данишевская, ранее работавшая директором Центра коммерческого права, а также судьей.

Другой кандидат - Аркадий Бущенко, который был избран на должность судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда. До этого работал исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека. Он набрал - 12 голосов.

И третий кандидат - Владимир Кравчук был избрание судьей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, бывший судья Львовского окружного административного суда. За него проголосовал 21 судья.

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