Головою нового Верховного Суду обрали Валентину Данішевську (доповнено)

За підсумками таємного голосування голова лічильної комісії суддя Микола Гімон повідомив, що на голосуванні були присутні 111 суддів. Найбільшу кількість голосів суддів, а саме 67, набрала суддя Валентина Данішевська.

"Ставлю на голосування питання про приняття постанови пленуму Верховного Суду про обрання голови Верховного Суду. Обрати головою Верховного Суду строком на 4 роки суддю Верховного Суду Данішевську Валентину Іванівну", - поставив на голосування питання про призначення головою ВС Валентину Данішевську голова організаційного комітету ВС Дмитро Луспеник. За це рішення проголосувало 97 суддів.

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Загалом на посаду голови Верховного Суду претендувало три судді. Це суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Валентина Данішевська, яка раніше працювала директором Центру комерційного права, а також суддею.

Інший кандидат - Аркадій Бущенко, який був обраний на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. До цього працював виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Він набрав - 12 голосів.

Та третій кандидат - Володимир Кравчук був обранним суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, колишній суддя Львівського окружного адміністративного суду. За нього проголосував 21 суддя.