Головою нового Верховного Суду обрали Валентину Данішевську (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення сьогодні було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування, передає кореспондент УНН.
За підсумками таємного голосування голова лічильної комісії суддя Микола Гімон повідомив, що на голосуванні були присутні 111 суддів. Найбільшу кількість голосів суддів, а саме 67, набрала суддя Валентина Данішевська.
"Ставлю на голосування питання про приняття постанови пленуму Верховного Суду про обрання голови Верховного Суду. Обрати головою Верховного Суду строком на 4 роки суддю Верховного Суду Данішевську Валентину Іванівну", - поставив на голосування питання про призначення головою ВС Валентину Данішевську голова організаційного комітету ВС Дмитро Луспеник. За це рішення проголосувало 97 суддів.
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Загалом на посаду голови Верховного Суду претендувало три судді. Це суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Валентина Данішевська, яка раніше працювала директором Центру комерційного права, а також суддею.
Інший кандидат - Аркадій Бущенко, який був обраний на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. До цього працював виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Він набрав - 12 голосів.
Та третій кандидат - Володимир Кравчук був обранним суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, колишній суддя Львівського окружного адміністративного суду. За нього проголосував 21 суддя.