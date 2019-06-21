Главному бухгалтеру Киевского метрополитена объявили подозрение

Как установлено следствием, в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, повлекшее ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

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Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2. ст. 364 УК Украины.

В дальнейшем в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский Метрополитен". Досудебное расследование продолжается.