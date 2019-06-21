Руководителю предприятия объявлено подозрение в хищении 1,6 млн грн на оборудовании для Охматдета
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Столичная прокуратура объявила подозрение руководителю предприятия, который разворовал 1,6 млн гривен на поставках медицинского оборудования для Охматдета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
По данным пресс-службы ведомства, чиновник, который представляет в Украине одного из европейских производителей медоборудования, завладел средствами местного бюджета г. Киева в размере 1,6 млн грн путем завышения предельной надбавки на магнитно-резонансный томограф, поставка которого осуществлялась в рамках проведения тендерных процедур.
Сегодня руководителю частного предприятия объявлено подозрение по ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
При этом в прокуратуре напомнили, что на момент заключения соглашения, нормативными документами Кабинета Министров Украины на изделия медицинского назначения, закупаемые за счет средств государственного и местного бюджетов, предусмотренные предельные надбавки на уровне не выше 10%, которые должны учитываться субъектом хозяйствования при определении цены товара.
Напомним, в Виннице, благодаря вмешательству прокуратуры, одной из больниц города возвращено медицинское оборудование стоимостью 3,5 миллиона гривен.