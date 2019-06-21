Керівнику підприємства оголошено підозру в розкраданні 1,6 млн грн на обладнанні для Охматдиту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Столична прокуратура оголосила підозру керівнику підприємства, який розікрав 1,6 млн гривень на поставках медичного обладнання для Охматдиту. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
За даними прес-служби відомства, посадовець, який представляє в Україні одного з європейських виробників медобладнання, заволодів коштами місцевого бюджету м. Києва в розмірі 1,6 млн грн шляхом завищення граничної надбавки на магнітно-резонансний томограф, поставка якого здійснювалася в межах проведення тендерних процедур.
На сьогодні керівнику приватного підприємства оголошено підозру за ч.5 ст.191 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
При цьому в прокуратурі нагадали, що на момент укладення угоди, нормативними документами Кабінету Міністрів України на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, були передбачені граничні надбавки на рівні не вище ніж 10%, що повинні враховуватися суб’єктом господарювання при визначенні ціни товару.
Нагадаємо, у Вінниці, завдяки втручанню прокуратури, одній з лікарень міста повернуто медичне обладнання вартістю 3,5 мільйона гривень.