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Головному бухгалтеру Київського метрополітену оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Головного бухгалтера КП “Київський метрополітен” викрито у службовій недбалості. Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, посадовцю оголошено про підозру, передає УНН.

Головному бухгалтеру Київського метрополітену оголосили підозру

Як установлено слідством, у 2014 році під час остаточних розрахунків за поставлені комунальному підприємству потяги, внаслідок службової недбалості головного бухгалтера не були вирахувані штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію потягів, що спричинило збитки підприємству на суму понад 26 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підприємцю оголошено підозру в розкраданні 1,6 млн грн на обладнанні для Охматдиту

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2. ст. 364 КК України.

Надалі в межах слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників КП “Київський Метрополітен”. Досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

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