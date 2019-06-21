Головному бухгалтеру Київського метрополітену оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Головного бухгалтера КП “Київський метрополітен” викрито у службовій недбалості. Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, посадовцю оголошено про підозру, передає УНН.
Як установлено слідством, у 2014 році під час остаточних розрахунків за поставлені комунальному підприємству потяги, внаслідок службової недбалості головного бухгалтера не були вирахувані штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію потягів, що спричинило збитки підприємству на суму понад 26 млн грн.
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Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2. ст. 364 КК України.
Надалі в межах слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників КП “Київський Метрополітен”. Досудове розслідування триває.