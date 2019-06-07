Главного тренера Нацсборной по подводному спорту разоблачили на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке главного тренера Национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
По данным пресс-центра, оперативники спецслужбы установили, что служащая, которая также является сотрудником государственного учреждения "Укрспортобеспечения" Министерства молодежи и спорта Украины, требовала двадцать тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ. За эту сумму подозреваемая обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.
Правоохранители задержали чиновницу в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение), и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
Операция по разоблачению злоумышленницы проводилась совместно со следователями Печерского управления полиции ГУНП в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.
Напомним, должностных лиц национального природного парка "Нижнеднепровский" в Херсонской области разоблачили в получении неправомерной выгоды.