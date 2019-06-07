Головного тренера Нацзбірної з підводного спорту викрили на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на хабарі головного тренера Національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
За даними прес-центру, оперативники спецслужби встановили, що службовець, яка також є співробітником державної установи "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту України, вимагала двадцять тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ. За цю суму підозрювана обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах.
Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище), та обрання запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Операція з викриття зловмисниці проводилась спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6.
Нагадаємо, посадових осіб національного природного парку "Нижньодніпровський" у Херсонській області викрили на отриманні неправомірної вигоди.