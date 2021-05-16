Главный редактор Associated Press требует расследования взрыва в офисе в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Главный редактор Associated Press хочет независимого расследования подрыва израильскими военными здания в секторе Газа, где находился их офис, а также телекомпании “Аль-Джазира”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Исполнительный редактор AP Салли Бузби заявила, что ее организация еще не видела никаких доказательств израильских чиновников, которые оправдывали взрыв. Израильские чиновники заявили, что забастовка состоялась из-за того, что ХАМАС руководил спецслужбой из этого офисного здания.
Израильтяне предупреждали гражданских людей в здании, позволяя им выйти, прежде чем ракеты уничтожили конструкцию.
Бузби сказала, что, хотя ее журналисты не пострадали и сейчас работают вне офисов конкурирующей СМИ Agence France-Presse в Газе, атака разрушила критический узел для сбора новостей с территории.
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Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание к атаке.
В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя офисы СМИ и журналистов, работающих там, как прикрытие.
Офисы СМИ располагались в 15-этажном доме в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом в секторе Газа по офисам международных СМИ.