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Главный редактор Associated Press требует расследования взрыва в офисе в секторе Газа

Киев • УНН

 • 18177 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Главный редактор Associated Press хочет независимого расследования подрыва израильскими военными здания в секторе Газа, где находился их офис, а также телекомпании “Аль-Джазира”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Главный редактор Associated Press требует расследования взрыва в офисе в секторе Газа

Детали

Исполнительный редактор AP Салли Бузби заявила, что ее организация еще не видела никаких доказательств израильских чиновников, которые оправдывали взрыв. Израильские чиновники заявили, что забастовка состоялась из-за того, что ХАМАС руководил спецслужбой из этого офисного здания.

Израильтяне предупреждали гражданских людей в здании, позволяя им выйти, прежде чем ракеты уничтожили конструкцию.

Бузби сказала, что, хотя ее журналисты не пострадали и сейчас работают вне офисов конкурирующей СМИ Agence France-Presse в Газе, атака разрушила критический узел для сбора новостей с территории.

Дополнительно

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание к атаке.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя офисы СМИ и журналистов, работающих там, как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном доме в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом в секторе Газа по офисам международных СМИ.

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