Головний редактор Associated Press вимагає розслідування вибуху в офісі в Секторі Газа

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Виконавчий редактор AP Саллі Бузбі заявила, що її організація ще не бачила жодних доказів ізраїльських чиновників, які б виправдовували вибух. Ізраїльські чиновники заявили, що страйк відбувся через те, що ХАМАС керував спецслужбою з цього офісного будинку.

Ізраїльтяни попереджували цивільних людей у ​​будівлі, дозволяючи їм вийти, перш ніж ракети знищили конструкцію.

Бузбі сказала, що, хоча її журналісти не постраждали і зараз працюють поза офісами конкуруючої ЗМІ Agence France-Presse в Газі, атака зруйнувала критичний вузол для збору новин з території.

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Ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Газа, при цьому журналісти покинули будівлю до атаки.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що в цій будівлі функціонував розвідувальний штаб руху ХАМАС, використовуючи офіси ЗМІ і журналістів, що працюють там, як прикриття.

Офіси ЗМІ розташовувалися у 15-поверховому будинку в Газі. Також в ньому перебували квартири і офіси різних компаній. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість авіаударом у Секторі Газа по офісах міжнародних ЗМІ.