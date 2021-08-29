Главный раввин Украины: на празднование Рош ха-Шана прибыло уже более 5 тыс. хасидов

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыло уже более 5 000 хасидов, а то и больше. Об этом со ссылкой на информацию главного раввина Украины Моше Реувена Асмана, которую он озвучил в эфире одного из телеканалов в воскресенье, 29 августа, пишет УНН.