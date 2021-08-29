Головний рабин України: на святкування Рош га-Шана прибуло вже понад 5 тис. хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україну на святкування Рош га-Шана прибуло вже понад 5 тисяч хасидів, а то й більше. Про це з посиланням на інформацію головного рабина України Моше Реувена Асмана, яку він озвучив в ефірі одного з телеканалів у неділю, 29 серпня, пише УНН.
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"Насправді, ніхто не знає точну цифру, адже хасиди з'їжджаються з усього світу, не тільки з Ізраїлю. І, за моєю інформацією, є понад 5 тисяч хасидів вже на місці, напевно, навіть значно більше", - зазначив Моше Реувен Асман.
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За словами головного рабина України, на сьогодні хасиди перебувають не лише в Умані, а й в інших містах, приїхавши заздалегідь.
"Щодня зараз буде близько двох тисяч прилітати", - додав Моше Реувен Асман, додавши, що є і чартерні рейси.
При цьому він підкреслив, що точної цифри, скільки саме хасидів приїдуть святкувати Рош га-Шана, немає, але будуть "десятки тисяч".
Додамо
Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.
Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.