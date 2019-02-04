Главный экспортер пальмового масла наращивает объёмы продаж
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. За месяц экспорт продуктов переработки масличной пальмы из Малайзии вырос на 14,7%. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Так, в январе Малайзия экспортировала 1 млн 466,9 тыс. тонн продуктов переработки масличной пальмы, в декабре - 1 млн 278,6 тыс. тонн.
В частности в Европу было поставлено 402,2 тыс. тонн продукта, в Китай - 255,3 тыс. тонн, в Индию - 329,5 тыс. тонн.
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Также отмечается, что за месяц ЕС нарастила экспорт малазийского пальмового масла на 77%, Китай - сократил на 15%, Индия - нарастила на 2%.
Напомним, что 17 января Европарламент одобрил пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка с целью сокращения потребления энергии и сохранения климата. В числе предложенных мер - запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива.
Также напомним, что в Украине депутаты хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.
Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не отражается на этикетках, что по сути является фальсификацией продуктов.