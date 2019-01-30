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Эксперты объяснили, почему пальмовое масло вредно для человека

Эксперты объяснили, почему пальмовое масло вредно для человека

Киев  •  УНН

 • 70870 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. К концу 2021 года мировой объем рынка пальмового масла достигнет 92,8 млрд дол. Продукт входит в состав рецептов многих блюд, потому как дешевый в закупке. Именно это и привлекает производителей продуктов питания во всем мире. Эксперты из США решили разобраться, какую пользу или вред приносит пальмовое масло человеческому организму, передает УНН со ссылкой на американское издание Live Strong.

Что такое пальмовое масло

Продукт добывают из сочных плодов масличной пальмы. Сегодня пальмовое масло используют при производстве более половины продуктов на рынке. Его обычно добавляют в хлеб, печенье, шоколад, маргарин, тесто для пиццы, лапшу быстрого приготовления и даже в косметические и бытовые продукты. Популярность пальмовому маслу обеспечивает высокая температура плавления и повышенная устойчивость к окислению.

Вред пальмового масла

Продукт не имеет запаха и цвета, он не влияет на запах или внешний вид пищи. Один стакан пальмового масла имеет целый ряд питательных веществ:

216 г общего количества жира;
106 г насыщенных жиров;
20,1 г полиненасыщенных жиров;
79,9 г мононенасыщенных жиров;
172 % рекомендуемой суточной нормы витамина Е;
22% дневной нормы витамина К;
432 мг омега-3;
19656 мг омега-6;
1910 калорий.

Эти цифры являются ответом на вопрос о вреде пальмового масла для человеческого организма. Дело в том, что употребление такого количества насыщенного жира (106 г) может обернуться проблемами со здоровьем сердечно-сосудистой системы. И это несмотря на богатое содержание витамина Е, К и мононенасыщенных жиров в продукте.

В статье, опубликованной Американской кардиологической ассоциацией в 2017 году, оценивается влияние насыщенных жиров на человеческий организм. Исследователи обнаружили, что замена этого жира растительными маслами, богатыми полиненасыщенными жирами, может снизить риск развития ишемической болезни сердца на 30 %.

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Потенциальная польза для здоровья

Пальмовое масло не лучше и не хуже оливкового. Несмотря на высокое содержание насыщенных жиров, пальмовое масло безопасно, если употреблять его умеренно. Кроме того, оно гораздо полезнее рафинированных растительных масел, благодаря входящему в состав витамину А.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что пальмовое масло может принести пользу только в случае его умеренного потребления.

Отметим, что Украина, по итогам прошлого года, рекордно нарастила объемы импорта пальмового масла. Отечественные эксперты связывают это со стремлением производителей удешевить стоимость конечного продукта.

Особенно часто использованием пальмового масла злоупотребляют молочники, заменяя им животные жиры в сливочном масле, сыре, сметане.

При этом, содержание “пальмы” в товарах, как правило, не отражаются на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов, пояснил депутат Сергей Тригубенко.

Напомним, что в прошлом году Рада в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий использование “пальмы” в продуктах питания. С одной стороны, если документ будет принят в целом, это может удорожить стоимость ряда продуктов, а с другой стороны, его принятие должно положительно отразиться на поддержке отечественного фермерства, считают авторы законопроекта. 

Украинские Национальные Новости

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