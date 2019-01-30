Експерти пояснили, чому пальмова олія шкідлива для людини

Що таке пальмова олія

Продукт добувають з соковитих плодів олійної пальми. Сьогодні пальмову олію використовують при виробництві більше половини продуктів на ринку. Її зазвичай додають у хліб, печиво, шоколад, маргарин, тісто для піци, локшину швидкого приготування і навіть в косметичні та побутові продукти. Популярність пальмової олії забезпечує висока температура плавлення і підвищена стійкість до окислення.

Шкідливість пальмової олії

Продукт не має запаху і кольору, він не впливає на запах або зовнішній вигляд їжі. Одна склянка пальмової олії має цілу низку поживних речовин:

216 г загальної кількості жиру;

106 г насичених жирів;

20,1 г поліненасичених жирів;

79,9 г мононенасичених жирів;

172% рекомендованої добової норми вітаміну Е;

22% денної норми вітаміну К;

432 мг омега-3;

19656 мг омега-6;

1910 калорій.

Ці цифри є відповіддю на питання про шкоду пальмової олії для людського організму. Справа в тому, що вживання такої кількості насиченого жиру (106 г) може обернутися проблемами зі здоров'ям серцево-судинної системи. І це не дивлячись на багатий вміст вітаміну Е, К і мононенасичених жирів в продукті.

У статті, опублікованій Американською кардіологічною асоціацією в 2017 році, оцінюється вплив насичених жирів на людський організм. Дослідники виявили, що заміна цього жиру рослинними оліями, багатими поліненасиченими жирами, може знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 30%.

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Потенційна користь для здоров'я

Пальмова олія не краще і не гірше оливкової. Незважаючи на високий вміст насичених жирів, пальмова олія безпечна, якщо вживати її помірно. Крім того, вона набагато корисніша рафінованих рослинних олій, завдяки вітаміну А, що входить до складу.

Таким чином, експерти прийшли до висновку, що пальмова олія може принести користь тільки в разі її помірного споживання.

Відзначимо, що Україна, за підсумками минулого року, рекордно наростила обсяги імпорту пальмової олії. Вітчизняні експерти пов'язують це з прагненням виробників здешевити вартість кінцевого продукту.

Особливо часто використанням пальмової олії зловживають молочники, замінюючи нею тваринні жири в вершковому маслі, сирі, сметані.

При цьому, вміст "пальми" в товарах, як правило, не позначається на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів, пояснив депутат Сергій Тригубенко.

Нагадаємо, що в минулому році Рада в першому читанні підтримала законопроект, що забороняє використання "пальми" в продуктах харчування. З одного боку, якщо документ буде прийнятий в цілому, це може підвищити вартість низки продуктів, а з іншого боку, його прийняття має позитивно позначитися на підтримці вітчизняного фермерства, вважають автори законопроекту.