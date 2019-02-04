Головний експортер пальмової олії нарощує обсяги продажів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. За місяць експорт продуктів переробки олійної пальми з Малайзії виріс на 14,7%. Про це пише Reuters, передає УНН.
Так, в січні Малайзія експортувала 1 млн 466,9 тис. тонн продуктів переробки олійної пальми, в грудні - 1 млн 278,6 тис. тонн.
Зокрема в Європу було поставлено 402,2 тис. тонн продукту, в Китай - 255,3 тис. тонн, в Індію - 329,5 тис. тонн.
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Також наголошується, що за місяць ЄС наростила експорт малазійської пальмової олії на 77%, Китай - скоротив на 15%, Індія - наростила на 2%.
Нагадаємо, що 17 січня Європарламент схвалив пакет заходів, спрямованих на реформування енергетичного ринку з метою скорочення споживання енергії та збереження клімату. Серед запропонованих заходів - заборона на використання пальмової олії при виробництві біопалива.
Також нагадаємо, що в Україні депутати хочуть заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект вже був проголосований парламентом в першому читанні.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.
Вміст "пальми" в товарах, як правило, не зазначається на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.