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Главным по переписыванию устава "Украэроруха" определили скомпрометированного Гомболевского

Главным по переписыванию устава "Украэроруха" определили скомпрометированного Гомболевского

Киев  •  УНН

 • 19534 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Контролировать выполнение поручения Министерства инфраструктуры Украины по внесению изменений в устав ГП "Украэрорух" поручено и.о. замдиректора по административно-хозяйственным вопросам предприятия Сергею Гомболевскому. Об этом сказано в листе контроля ГП, передает УНН.

Из документа следует, что именно Гомболевскому поручено организовать выполнение приказа Мининфраструктуры о создании рабочей группы, которая, в свою очередь, уполномочена на разработку изменений к действующему уставу "Украэроруха".

Такое решение принято вопреки желанию коллектива предприятия, ведь в конце декабря прошлого года – Гомболевский был в числе тех чиновников, кому сотрудники "Украэрорух" высказали недоверие.

Отметим, что ранее Гомболевский был уличен СМИ в том, что пытался скрыть элитные квартиры своей жены.

В частности, по данным "Наши гроши", чиновник не внес в декларацию три смежные квартиры общей площадью 286 кв м. 

Кроме этого, ранее фамилия Гомболевского фигурировала в громких скандалах вокруг аэропорта "Борисполь", который он возглавлял в 2014 году. Период его правления, по данным ряда СМИ, увенчался колоссальными убытками предприятия. Так же его каденция запомнилась и тем, что парковки и прочая инфраструктура аэропорта были переданы в управление третьим частным лицам.

Сегодня, этого чиновника СМИ упоминают также в скандале вокруг лопнувшего "Платинум банка". Так, по данным "Лиги.нет", долги перед банком закрывали средствами "Украэроруха", которые были перечислены на счета проблемного банка "за подписью" именно Гомболевского.

Отметим, что ранее коллектив "Украэроруха" обратился к министру инфраструктуры Омеляну с просьбой навести порядок на предприятии. Министра уведомили о том, что ряду действующих чиновников ГП, по итогам Конференции трудового коллектива, было высказано недоверие. Среди них: находящийся на больничном директор Бабейчук, заместитель директора Мельников, также Гомболевский и Шевчук. Указанных лиц коллектив потребовал уволить. Однако, в Минифраструктуры пока игнорируют и позицию коллектива, и ряд других фактов, компрометирующих перечисленных чиновников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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