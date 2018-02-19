Головним з переписування статуту "Украероруху" призначили скомпрометованого Гомболевського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Контролювати виконання доручення Міністерства інфраструктури України щодо внесення змін до статуту ДП "Украерорух" доручено в.о. заступнику директора з адміністративно-господарських питань підприємства Сергію Гомболевському. Про це сказано в листі контролю ДП, передає УНН.
З документа випливає, що саме Гомболевському доручено організувати виконання наказу Мінінфраструктури про створення робочої групи, яка, в свою чергу, уповноважена на розробку змін до діючого статуту "Украероруху".
Таке рішення прийнято всупереч бажанню колективу підприємства, адже в кінці грудня минулого року - Гомболевський був серед тих чиновників, кому співробітники "Украерорух" висловили недовіру.
Відзначимо, що раніше Гомболевський був викритий ЗМІ в тому, що намагався приховати елітні квартири своєї дружини.
Зокрема, за даними "Наші гроші", чиновник не вніс у декларацію три суміжні квартири загальною площею 286 кв м.
Крім цього, раніше прізвище Гомболевського фігурувало в гучних скандалах навколо аеропорту "Бориспіль", який він очолював в 2014 році. Період його правління, за даними низки ЗМІ, увінчалось колосальними збитками підприємства. Так само його каденція запам'яталась і тим, що парковки та інша інфраструктура аеропорту були передані в управління третім приватним особам.
Сьогодні, цього чиновника ЗМІ згадують також у скандалі навколо "Платинум банку", що луснув. Так, за даними "Ліги.нет", борги перед банком закривали коштами "Украероруху", які були перераховані на рахунки проблемного банку "за підписом" саме Гомболевського.
Відзначимо, що раніше колектив "Украероруху" звернувся до міністра інфраструктури Омеляна з проханням навести лад на підприємстві. Міністра повідомили про те, що низці діючих чиновників ДП, за підсумками Конференції трудового колективу, було висловлено недовіру. Серед них: директор Бабейчук, який перебуває на лікарняному, заступник директора Мельников, також Гомболевський і Шевчук. Зазначених осіб колектив зажадав звільнити. Однак, в Мінінфраструктури поки ігнорують і позицію колективу, і низку інших фактів, що компрометують згаданих чиновників.