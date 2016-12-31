Главным приоритетом в деятельности руководителей Николаевской области на 2017 год стало строительство
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Главными приоритетами в деятельности руководителей Николаевской области на 2017 год является строительство и помощь участникам АТО, передает корреспондент УНН.
Так, председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко пообещал в новом году завершить строительство новой школы фехтования, находящейся возле парка "Победа" в г. Николаеве . А.Савченко во время одного из брифингов заявил, что лично контролирует процесс строительства и оснащения спортзала. Напомним, что здание старой фехтовальной школы, в котором тренировалась Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, разрушилось.
Кроме этого, губернатор области в течение года высказывал намерения продолжить в 2017 году оказывать помощь военным участникам АТО обустраивать свой быт.
В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует завершить ремонт в городской школе № 36, которая через трещину в здании уже несколько лет находится в аварийном состоянии.
Напомним, как сообщал УНН, в Закарпатской ОГА рассказали о ТОП приоритетных задачах Г.Москаля в области на 2017 год .