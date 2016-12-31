Головним пріоритетом у діяльності очільників Миколаївщини на 2017 рік стало будівництво
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Головними пріоритетами у діяльності очільників Миколаївщини на 2017 рік є будівництво та допомога учасникам АТО, передає кореспондент УНН.
Так, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко пообіцяв у новому році завершити будівництво нової школи фехтування, що знаходиться біля парку “Перемога” в м. Миколаєві у парку “Перемога”. О. Савченко під час одного з брифінгів заявив, що особисто контролює процес будівництва та оснащення спортзалу. Нагадаємо, що будівля старої фехтувальної школи, в якій тренувалась Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, зруйнувалася.
Окрім цього, губернатор області протягом року виказував наміри продовжити у 2017 році надавати допомогу військовим учасникам АТО облаштовувати свій побут.
В свою чергу Миколаївський міській голова Олександр Сенкевич планує завершити ремонт у міській школі № 36, яка через тріщину у будівлі вже кілька років знаходиться в аварійному стані.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Закарпатській ОДА розповіли ТОП пріоритетних завдань Г.Москаля по області на 2017 рік.