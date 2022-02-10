Главы военных штабов США и Беларуси провели разговор на фоне масштабных российских учений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел разговор со своим белорусским коллегой генерал-майором Виктором Гулевичем в четверг, сообщил Пентагон, в то время как Россия начала военные учения в Беларуси и на Черном море после наращивания войск вблизи Украины, передает УНН.
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"Телефонный звонок облегчил общение между обоими лидерами, чтобы уменьшить вероятность просчета и получить представление о текущей европейской безопасности", - заявил полковник Дэйв Батлер, пресс-секретарь председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.
В пресс-релизе говорится, что стороны "договорились держать в секрете конкретные детали своего разговора".
Контекст
В четверг российские и белорусские войска начали 10-дневные масштабные военные учения в Беларуси.
Учения происходят на фоне напряжения, растущего в связи с наращиванием Россией войск вблизи границы с Украиной.
НАТО охарактеризовало учение Allied Resolve как крупнейшее развертывание сил России со времен холодной войны.
По данным Минобороны России, учения пройдут на пяти полигонах в течение 10 дней, преимущественно на западе и юго-западе Беларуси вблизи границ страны с Польшей и Украиной.
Сколько военнослужащих участвует в учениях, неизвестно.