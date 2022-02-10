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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Голови військових штабів США та Білорусі провели розмову на тлі масштабних російських навчань

Голови військових штабів США та Білорусі провели розмову на тлі масштабних російських навчань

Київ • УНН

 • 17982 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів розмову зі своїм білоруським колегою генерал-майором Віктором Гулевичем у четвер, повідомив Пентагон, в той час як Росія почала військові навчання у Білорусі та на Чорному морі після нарощування військ поблизу України, передає УНН.

Цитата

"Телефонний дзвінок полегшив спілкування між обома лідерами, щоб зменшити ймовірність прорахунку і отримати уявлення про поточну європейську безпеку", - заявив полковник Дейв Батлер, прессекретар голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

У пресрелізі йдеться, що сторони "домовилися тримати в секреті конкретні деталі своєї розмови".

Контекст

У четвер російські та білоруські війська розпочали 10-денні масштабні військові навчання в Білорусі.

Навчання відбуваються на тлі напруження, що зростає у зв'язку з нарощуванням Росією військ поблизу кордону з Україною.
НАТО охарактеризувало вчення Allied Resolve як найбільше розгортання сил Росії із часів холодної війни.

За даними Міноборони Росії, навчання пройдуть на п'яти полігонах протягом 10 днів, переважно на заході та південному заході Білорусі, поблизу кордонів країни з Польщею та Україною.

Скільки військовослужбовців бере участь у навчаннях, невідомо.

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