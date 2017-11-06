Председатели ОГА, где сорвано начало отопительного сезона, подали иски в прокуратуру - Зубко

"Проведенный мониторинг и пока обращений в прокуратуру нет, но на основании того мониторинга, каким образом произошло подключение к отопительному сезону в связи с понижением температуры мы уже имеем. Это, действительно, Черкасская область, Хмельницкая область, Киевская область, которые имеют на сегодняшний день температурный режим и имеют несвоевременное подключение. Поэтому главы администраций подали в областные прокуратуры обращения для того, чтобы выяснить, кем и как было ненадлежащим образом исполнены обязанности. Потому что государство на сегодняшний день, проведя децентрализацию, увеличив доходы местных бюджетов, имея оплату от населения на уровне 112% расчетов за услуги. Мы хотим увидеть качественное предоставление услуг по жилищно-коммунальному направлении ", - отметил Зубко.

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"В любом случае мы будем разбираться отдельно, почему так произошло и почему не предоставлена ​​услуга", - добавил он.

Напомним, в столице из-за повреждения тепловых сетей без отопления остается около 300 жилых домов.