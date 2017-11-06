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Голови ОДА, де зірвано початок опалювального сезону, подали позови до прокуратур - Зубко

Київ • УНН

 • 7704 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голови ОДА, в регіонах яких зірвано початок опалювального сезону, подали відповідні позови до обласних прокуратур. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.

"Проведений моніторинг і поки звернень до прокуратури немає, але на підставі того моніторингу, яким чином відбулося підключення до опалювального сезону у зв'язку з пониженням температури ми вже маємо. Це, дійсно, Черкаська область, Хмельницька область, Київська область, які мають на сьогоднішній день температурний режим і мають невчасне підключення. Тому голови адміністрацій подали до обласних прокуратур звернення для того, щоб з'ясувати, ким і як було неналежно виконані обов'язки. Тому що держава на сьогоднішній день, провівши децентралізацію, збільшивши доходи місцевих бюджетів, маючи оплату від населення на рівні 112% розрахунків за послуги. Ми хочемо побачити якісне надання послуг по житлово-комунальному напрямку", - зазначив Зубко.

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"У кожному випадку ми будемо розбиратися окремо, чому так сталося і чому не надана послуга", - додав він.

Нагадаємо, у столиці через пошкодження теплових мереж без опалення залишається близько 300 житлових будинків.

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