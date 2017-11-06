Голови ОДА, де зірвано початок опалювального сезону, подали позови до прокуратур - Зубко

"Проведений моніторинг і поки звернень до прокуратури немає, але на підставі того моніторингу, яким чином відбулося підключення до опалювального сезону у зв'язку з пониженням температури ми вже маємо. Це, дійсно, Черкаська область, Хмельницька область, Київська область, які мають на сьогоднішній день температурний режим і мають невчасне підключення. Тому голови адміністрацій подали до обласних прокуратур звернення для того, щоб з'ясувати, ким і як було неналежно виконані обов'язки. Тому що держава на сьогоднішній день, провівши децентралізацію, збільшивши доходи місцевих бюджетів, маючи оплату від населення на рівні 112% розрахунків за послуги. Ми хочемо побачити якісне надання послуг по житлово-комунальному напрямку", - зазначив Зубко.

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"У кожному випадку ми будемо розбиратися окремо, чому так сталося і чому не надана послуга", - додав він.

Нагадаємо, у столиці через пошкодження теплових мереж без опалення залишається близько 300 житлових будинків.