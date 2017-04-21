Главы МИД Украины и Грузии осудили продолжающуюся агрессию РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе во время встречи осудили продолжающуюся агрессию РФ против Украины и Грузии. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook МИД Украины, передает УНН.
"П.Климкин и М.Джанелидзе подтвердили ключевое значение обеспечения всеми средствами независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии в рамках международно признанных границ. Министры решительно осудили продолжающуюся агрессию РФ против Украины и Грузии, призвали международное сообщество усилить солидарную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня П.Климкин находится с визитом в Грузии.