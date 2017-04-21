Голови МЗС України та Грузії засудили триваючу агресію РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Голова МЗС України Павло Клімкін та голова МЗС Грузії Михаіл Джанелідзе під час зустрічі засудили триваючу агресію РФ проти України і Грузії. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook МЗС України, передає УНН.
“П.Клімкін та М.Джанелідзе підтвердили ключове значення забезпечення усіма засобами незалежності, державного суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів. Міністри рішуче засудили триваючу агресію РФ проти України і Грузії, закликали міжнародне співтовариство посилити солідарну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні П.Клімкін перебуває з візитом у Грузії.