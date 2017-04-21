Голови МЗС України та Грузії засудили триваючу агресію РФ

“П.Клімкін та М.Джанелідзе підтвердили ключове значення забезпечення усіма засобами незалежності, державного суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів. Міністри рішуче засудили триваючу агресію РФ проти України і Грузії, закликали міжнародне співтовариство посилити солідарну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні П.Клімкін перебуває з візитом у Грузії.