Главы МИД Украины и Германии начнут 2018 год из поездки на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль договорились начать 2018 год совместной поездкой на Донбасс. Об этом глава МИД Украины написал в своем Twitter, передает УНН.
"Только что пообщался с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Следующий год начнем из совместной поездки на Донбасс", - написал П.Климкин.
Напомним, в Брюсселе Украина и Евросоюз подписали соглашение "Поддержка ЕС для востока Украины", которая предусматривает предоставление Украине дополнительного финансирования в 50 млн евро в поддержку Луганской и Донецкой областей.
Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 декабря 2017 г.