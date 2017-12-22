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Главы МИД Украины и Германии начнут 2018 год из поездки на Донбасс

Киев • УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль договорились начать 2018 год совместной поездкой на Донбасс. Об этом глава МИД Украины написал в своем Twitter, передает УНН.

Главы МИД Украины и Германии начнут 2018 год из поездки на Донбасс

"Только что пообщался с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Следующий год начнем из совместной поездки на Донбасс", - написал П.Климкин.

Напомним, в Брюсселе Украина и Евросоюз подписали соглашение "Поддержка ЕС для востока Украины", которая предусматривает предоставление Украине дополнительного финансирования в 50 млн евро в поддержку Луганской и Донецкой областей.

Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 декабря 2017 г.

Украинские Национальные Новости

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