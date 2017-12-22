Голови МЗС України і Німеччини почнуть 2018 рік з поїздки на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністри закордонних справ України і Німеччини Павло Клімкін і Зігмар Габріель домовились почати 2018 рік зі спільної поїздки на Донбас. Про це голова МЗС України написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас”, — написав П.Клімкін.
Нагадаємо, у Брюсселі Україна та Євросоюз підписали угоду “Підтримка ЄС для сходу України”, яка передбачає надання Україні додаткового фінансування у 50 мільйонів євро на підтримку Луганських та Донецьких областей.
Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 декабря 2017 г.