Председателю городского суда Донецкой области сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Председателю осуждения одного из городов Донецкой области сообщено о подозрении в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает УНН.
"15 декабря 2015 голове одного из городских судов Донецкой области сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении подписано Заместителем Генерального прокурора Украины - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назаром Холодницким", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также сообщено о подозрении и сообщнику председателя суда - адвокату, который исполнял роль посредника. Его действия квалифицированы по ч.4, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины о подозрении относительно декларирования недостоверной информации.